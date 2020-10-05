Ermenistan sivil Azerbaycan Türklerini katlediyor, Kaftancıoğlu sessizliğini koruyor!

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sözde Ermeni Soykırımı’nı destekleyen ve Türk-İslam düşmanlığını gözler önüne seren skandal iletilerini silmişti. Ermenilerin Azerbaycan Türklerine yaptığı Hocalı Soykırımını ise Kaftancıoğlu’nun dile getirmediği gibi Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı sonrasında ise Twitter’da hiç ileti atmaması dikkatlerden kaçmadı. Ermenistan ordusunun sivil Azerbaycan Türklerini katletmesine ise sosyal medyadan hiç tepki vermedi. Sosyal medya kullanıcıları, Kaftancıoğlu’nun çelişkisini bir kez daha gördü.

DAMLA KAYAYERLİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok iletisinde devlet karşıtlığını gösterdiğini vurguladı. Terör örgütleri hakkında ve Gezi Kalkışması’nda attığı iletiler ise hâlâ hafızalarda. Sözde Ermeni Soykırımı’nı destekleyen ve Türk-İslam düşmanlığını ifşa eden skandal iletilerini ise bir süre önce silmişti.

SOYKIRIMA UĞRATILAN AZERİLERİ GÖZÜ GÖRMEDİ

Kaftancıoğlu tweetinde şunları söylemişti: “Tarihte Bugün: ‘Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15’te Taksim’de” Kaftancıoğlu’nun, Ermenilerin Hocalı Soykırımını ise görmezden geldiği unutulmadı.

Son 8 gündür Azerbaycan’a saldıran işgalci Ermenistan’ın sivilleri katletmesine de Kaftancıoğlu’nun hiç ses çıkarmadığı görüldü.

KAFTANCIOĞLU’NUN DUYARLILIĞI AZERBAYCAN TÜRKLERİNE YOK!

Ermenistan Ordusu’nun sivil Azerbaycan Türklerine füzeler atmasına hiç ses çıkarmayan Kaftancıoğlu, her ne hikmetse “Ermeni Soykırımı” duyarlılığını ön plana çıkarmak isteyen bir siyasetçi… Bilindiği üzere Türkiye’nin yakın tarihinde “Ermeni Soykırımı” bulunmuyor.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/05/ermenistan-sivil-azerbaycan-turklerini-katlediyor-kaftancioglu-sessizligini-koruyor