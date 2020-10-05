Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan Hızı ve Abşeron’un hedef alındığına dair iddiaya yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın yeni asılsız iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Azerbaycan tarafı, hiçbir delil sunmadan şimdi de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Hızı ve Abşeron bölgelerinin hedef alındığını iddia etti. Bu yeni yalanın ortaya atılması, Azerbaycan’ın, yeni bir provokasyona zemin hazırladığının net bir ifadesidir” denildi.

4 Ekim tarihinde başka bir yalan yayınlayan Azerbaycan, Mingeçevir istikametinde Ermenistan tarafından füze atışları gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Bu iddia, hem Ermenistan, hem Artsakh tarafından yalanlandı.

Hatırlanacağı üzere, Dağlık Karabağ topraklarına göz diken Azerbaycan’ın provokasyonu ile 27 Eylül’de Karabağ sınırı boyunca başlayan şiddetli çatışmalar, 9. gününde devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Ermenistan-Azerbaycan-Abşeron/194605