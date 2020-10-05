Ermeni tarafindan Mingeçevir yönüne herhangi bir saldırı düzenlenmedi

Azerbaycan yönetimi tarafından yapılan “Ermenistan Mingeçevir’i vuruyor” açıklamasına hem Ermenistan, hem de Karabağ’dan yalanlama geldi.

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Sözcüsü Vahram Poğosyan, yaptığı açıklamada ne Mingeçevir HES’ine, ne Mingeçevir kentine, ne de baraj gölüne Karabağ’dan herhangi bir saldırı olmadığını vurguladı. Poğosyan “Mingeçevir’i vurmak için bir neden veya gereklilik görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Azerbaycan tarafından gelen iddialara bir yalanlama da Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Ermenistan’dan Mingeçevir Mingeçevir barajını vurduğu iddialarının tamamen uydurma olduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Karabağ-Mingeçevir-Ermeni/194587