Doğu Anadolu’da Ermeni katliamı! 3 bin Erzurumlu diri yakılarak öldürüldü

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Bugün Azerbaycan’da olduğu gibi Ermeni çeteleri tarihte Anadolu’da birçok katliam gerçekleştirdi. Tarihte Rus ve İngilizlerin desteğiyle Erzurum’da terör estiren Taşnak Çeteler, “Tren devrildi! Gelin…” yalanıyla kandırdıkları Müslüman köylüleri “Yanıkdere” adıyla anılan derede canice katletmişti. Tarih sayfalarındaki kanlı Ermeni eyleminin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Türkçoğlu anlattı. Prof. Dr. Erol Türkçoğlu, “Büyük bir mücadele veriliyor şu an Azerbaycan’da! Ermenistan savaşın karışıklığı içerisinde savaşın tarafını değil de sivilleri hedef alıyorlar. Tarihte Ermeniler, Rus orduları ile ittifak yaptılar. Milletimizin tek derdi ise Osmanlı’nın bütünlüğünü korumaktı. 3 bin kişi yakıldı.” ifadelerini kullandı. İşte kanlı tarihin detayları…

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/dogu-anadoluda-ermeni-katliami-3-bin-erzurumlu-diri-yakilarak-olduruldu