Arap Ligi Genel Sekreteri Erdoğan’ın Karabağ sorununa müdahale ettiğini kınadı

Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Kafkasya ve Akdeniz bölgelerinde olan gerilimlerin derinleştirmede Türkiye’nin oynadığı rolün sonu o ülke için kötü olacağını duyurdu.

“Arabnews”in habeine göre, Gheit, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında olan ihtilafına müdahale ettiğini, Yunanistan ve Kıbrıs ile çatıştığını, Doğu Akdeniz’in gaz kaynaklara saldırdığını söyledi.

Gheit, Suriyelilerin, Azerbaycan’ın Ermenistan’la savaşması için paralı asker olarak kullanılmasının kendisini için kabul edilmez olduğunu da belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Arap-Ligi-Erdoğan-Karabağ/194643