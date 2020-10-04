Tekkeköy’de kilise talan edildi! Başkan Togar’dan tepki

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Tekkeköy Belediyesi Başkanı Hasan Togar, art niyetli kişiler tarafından talan edil kilisenin harabeye döndüğünü belirterek, kiliseye sahip çıkılması gerektiğini söyledi

Samsun Tekkeköy İlçesi’ndeki tarihi Antyeri Kilisesi’nin kötü niyetli kişilerce harabeye döndüğünü belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Kiliseye ilçe belediyesinin envanterinde olmadığı için müdahale edemiyoruz. Restorasyon projesi hazır olan kiliseye sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.

KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ

Antyeri Kilisesi’nin dünya turizmine kazandırılması gerektiğini belirten Başkan Togar, “Bu kilise 1965 yılına kadar cami olarak kullanılmış, daha sonra da köye yeni cami yapılınca burası kaderine terk edilmiş. Bu tarihi yapının rölöve ve restorasyon projeleri hazır, sadece birilerinin sahip çıkmasını bekliyor. Maalesef bu yapı ilçe belediyesinin envanterinde değil. O nedenle biz müdahale edemiyoruz. Elimizden geldiğince art niyetli kişilerden korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

TURİZME KAZANDIRILMALI

Kilisenin 1700’lü yıllarda yapılmış bir Rum kilisesi olduğunu belirten Başkan Togar, Başkan Togar, “Zaman içinde bu yapıya defineciler ne yazık ki zarar verdi. Burada define ararken kazı sırasında sıvaların dökülmesi sonucu en az 300 yıllık olan freskler gün yüzüne çıktı. Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği resmi, Hz. Meryem ve Hz. İsa’ya vurgu yapan simgeler, Rumların yazdığı yazılar var. İnşallah en yakın zamanda restorasyon çalışmaları yapılır. Bu alanın dünya turizmine kazandırılması gerekiyor” dedi.

https://www.samsungazetesi.com/tekkekoy/tekkekoy-de-kilise-talan-edildi-baskan-togar-dan-tepki-h1349182.html