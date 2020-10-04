Son dakika: Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber görüntüledi! İşte sivilleri hedef alan ve Gence’ye atılan Ermeni füzesi.

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Son dakika haberi… İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence’ye yapılan son alçak saldırıda 22 olan sivil şehit sayısı 43’e yükseldi. İşgalci kuvvetler atılması yasak olan 500 km menzile sahip 7,5 metrelik 8 füze ile Gence’yi vurdu. 350 bin kişinin yaşadığı kentte 1 sivil öldü 4 kişi ise yaralandı. A Haber ekibi Gence’ye atılan o füzeyi görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı. İşte sivilleri hedef alan Ermeni füzesi…

İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence’ye yapılan son alçak saldırıda 22 olan sivil şehit sayısı 43’e yükseldi. İşgalci kuvvetler atılması yasak olan 500 km menzile sahip 7,5 metrelik 8 füze ile Gence’yi vurdu. 350 bin kişinin yaşadığı kentte 1 sivil öldü 4 kişi ise yaralandı. A Haber ekibi Gence’ye atılan o füzeyi görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı. İşte sivilleri hedef alan Ermeni füzesi…

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/son-dakika-dunya-televizyonlarinda-ilk-kez-a-haber-goruntuledi-iste-sivilleri-hedef-alan-ve-genceye-atilan-ermeni-fuzesi