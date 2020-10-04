Karabağ Cumhurbaşkanı’ndan, Azerbaycan halkına olası kayıplardan kaçınmak için büyük şehirleri acilen terk etme çağrısı

Azerbaycan güçleri sivil yerleşim yerlerine şiddetli bir şekilde saldırmaya ve uluslararası nitelikte suç işlemeye devam ediyor.

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Facebook resmi sayfası üzerinden önemli paylaşım yaparak Azerbaycan halkına olası kayıplardan kaçınmak için derhal büyük şehirleri terk etme çağrısında bulundu.

Harutyunyan şunları kaydetti:

“Tüm uyarılara rağmen Azerbaycan’ın terörist ordusu ‘Polonez’ ve ‘Smerch’ sistemleri kullanarak Stepanakert’in sivil halkını hedef almaya devam etmekte.

Azerbaycan büyük şehirlerinde daimi konuşlanan askeri tesisler şu andan itibaren Artsakh Savunma Ordusu’nun hedefi olacak. Azerbaycan halkını olası kayıplardan kaçınmak için derhal bu şehirleri terk etmelerine çağrıyorum. Bunun tüm sorumluluğu Azerbaycan’ın askeri ve siyasi yönetiminin üzerindedir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/04/Karabağ-Ermeni/194519