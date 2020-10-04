Ermenistan zıvanadan çıktı! Gözleri bu topraklarda

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Terör devleti Ermenistan, Azerbaycan ordusu tarafından mevzilerde büyük bir hezimet yaşadı. Dağlık Karabağ bölgesinde yıllardır işgalci konumda bulunan Ermenistan, gözünü Türkiye topraklarına da dikti. Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz’in bir kısmı, Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar denizi Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’a saldıran terör devleti Ermenistan, Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir tokat yedi. İşgal altındaki Dağlık Karabağ’da birçok bölge kurtarıldı.

Ermenistan sadece Dağlık Karabağ’ı değil Türkiye’nin de birçok şehrini işgal amacı güdüyor. Üstelik bu kirli emelini gerçekleştirmek için terör örgütü PKK ile işbirliği bile yapıyor.

Sözde büyük Ermenistan’ı resmi bir politika haline bile getirdi. Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası bunun açık bir şekilde ispatı.

Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz’in bir kısmı, Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar denizi Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURDULAR

Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) adlı terör örgütü 1975 ve 1985 yılları arasında, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil personeli şehit etti.

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/10/04/ermenistan-zivanadan-cikti-gozleri-bu-topraklarda