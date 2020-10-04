173 Fransız siyasetçi Ermenistan’ı desteklemeye çağırdı

Fransa’da 173 senatör, milletvekili ve belediye başkanı, hükümeti Ermenistan’ı desteklemeye çağırdı.

Aralarında Paris Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da olduğu 173 siyasi kişilik, Le Journal du Dimanche gazetesinde ortak bir bildiri yayınladı.

Azerbaycan’ın Ermenistan’a ve Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı saldırılarına ilişkin hükümete çağrı yapılan bildiride, Fransa’nı “çatışmaya ilişkin stratejisini” gözden geçirmesi istendi.

Bildiride Azerbaycan’ın 27 Eylül’de Ermenilere savaş açtığı hatırlatılırken, “Bu saldırı ayrıca Fransa’nın bir dost ülkesine katlanılmaz bir saldırı teşkil ediyor” denildi.

Siyasetçiler, Türkiye’nin de çatışmanın bir tarafına olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin Temmuz ayında Ermenistan’a karşı yapılan saldırıdan bu yana, Azerbaycan’a destek mahiyetinde kavgacı açıklamaları ile şiddetli bir şekilde çatışmayı beslediğini belirtti.

Türk devletinin gönderdiği çete gruplarını da hatırlatan siyasetçiler, “Kabul etmek gerekir ki, Fransa’nın onlarca yıldır barışa doğru bir yol kurmaya çalıştığı tarafsızlık sahası artık yok” diyerek, bunun daha çok Türkiye ile istişareli Azerbaycan saldırıları lehine cezasızlık güvencesi teşkil ettiğini kaydetti.

Siyasetçiler, “Tarafsızlık, tek amacı bu topraklarda Ermeni halkını yok etmek olan saldırılara açık imza vermek olamaz” diye vurguladı.

Fransız diplomasisini Dağlık Karabağ çatışmasına ilişkin stratejisini gözden geçirmeye çağıran siyasetçiler, ayrıca çatışmaların durması ve Artsakh Cumhuryeti’nin tanınmasını istedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/04/Fransa-Ermenistan-Karabağ/194550