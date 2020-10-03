Aliyev: Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı son dakika açıklamasında “Magadiz, Ermeni işgalinden kurtarıldı. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonrası başlatılan harekata ilişkin son durumu açıkladı.

AAAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

MAGADİZ’E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz’de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır.”

Karabağ’da son durum haritası. Magadiz de işgalden kurtarıldı.

https://www.yenisafak.com/dunya/azerbaycan-ordusu-karabagda-kritik-nokta-olan-magadizi-ermeni-isgalinden-kurtardi-3569631