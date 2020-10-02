Zaharova: Ankara’nın tüm dinlerden turistlerin Ayasofya’ya özgürce girebilmesini sağlamasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’nın tüm dinlerden turistlerin Ayasofya’ya hiçbir engel olmadan girebilmesini sağlamasını umduklarını ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “Atılan adımların, Ankara’nın tüm dinlerden turistlerin yapıya hiçbir engel olmadan girebilmesini ve yapıdaki Hristiyan sanatı eserlerinin korunmasına olanak vermesini umuyoruz” dedi.

UNESCO ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nden (ICOMOS) uzman gözlem misyonunun yapının korunması konusuna ihtimam göstermesinin önem taşıdığını belirten Zaharova, şunları söyledi:

“Ekimde İstanbul’u ziyaret etmesi gereken misyonun edindiği çıkarım ve sonuçların olabildiğince hızlı sunulmasını ve bunlarla hem yapının hem de içerisindeki çok sayıdaki değerli mozaik ve freskin durumunun en objektif biçimde değerlendirilmesini bekliyoruz.”

Zaharova’ya göre, Ankara’nın Ayasofya konusundaki egemenlik hakkını tanıyan Rusya, UNESCO Dünya Mirası olan yapının idaresinin, Avrasya medeniyetine ait bir anıtın korunması bakımından özel bir sorumluluk anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Zaharova, “Türk partnerlerimizin tüm dünyadan Ortodoksların duygularına saygı ile yaklaşacağı hususundan yola çıkıyoruz. Ayasofya onlar için sadece dünya kültür varlığı değil, aynı zamanda uluslararası toplum ve Türkiye Cumhuriyeti’nin koruması altındaki en büyük Hristiyan mabedi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202010021042956480-zaharova-ankaranin-tum-dinlerden-turistlerin-ayasofyaya-ozgurce-girebilmesini-saglamasini-umuyoruz/