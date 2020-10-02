Rus şarkıcı Yelena Çiçerina Stepanakert’te Azerbaycan’a ait İHA’yla hedef alındı

Artsakh’ta bulunan Rus şarkıcı Yuliya Çiçerina, Azerbaycan’a ait İHA tarafından hedef alındı.

“TASS”ta yer alan haberde, “Evet, Çiçerina hedef alındı. Ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, ancak hepimiz bu haberle sarsıldık. Onun telefonu kapalıdır” ifadelerine yer verildi.

Edinen bilgiye göre, Rus şarkıcı ile eşi, Stepanakert’e giden yolda ateş altına alındı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan, Karabağ’ın sınır hattının boyunca şiddetli savaş operasyonları başlattı. Azerbaycan’ın saldırıları nedeniyle şimdiye kadar Artsakh’ta 11 sivil vatandaş yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı. Azerbaycan, Ermenistan sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı, bombalamalar sonucunda Vardenis’te ve Mets Masrik’te birer vatandaş yaşamını yitirdi. Savaş operasyonlarında Azerbaycan’a destek veren Türkiye’ye ait F-16 uçağı, Ermenistan’ın hava sahasında SU-25 uçağını vurdu, pilot yaşamını yitirdi. Ermeni Silahlı Kuvvetler’inin 103 askeri vatan uğrunu hayatını feda etti.



Elde edilen kesin verilere göre, Azerbaycan tarafının bu savaşta 1280 can kaybı, 2700 yaralısı var. Hasma ait 95 İHA, 12 helikopter, 181 zırhlı araç, 5 uçak, 2 “Smerç” ve 3 “TOS-1A” ağır topçu sistemi imha edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/02/Rus-Çiçerina-Azerbaycan/194297