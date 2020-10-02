Paşinyan ile Putin, Karabağ’daki durumu konuştu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Paşinyan ve Putin Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) son durumu istişare edip devam eden askeri operasyonlarına ilişkin endişelerini dile getirdiler.

Ermenistan Başbakanı Türkiye’nin istikrarsızlaştıran davranışı ve askeri operasyonlara müdahale etmesine değindi.

Kremlin’in açıklamasına göre Yerevan’ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ’daki durumu ele alan Putin ve Paşinyan, Ortadoğu’daki yasadışı silahlı gruplara bağlı militanların bölgedeki askeri faaliyetlere dahil edildiğine dair gelen bilgiler nedeniyle ciddi kaygı duyduklarını ifade etti.

Putin, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının liderleri olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la dün yaptıkları ortak açıklama doğrultusunda askeri faaliyetlerin derhal sonlandırılması ve çözüme yönelik siyasi ve diplomatik çabaların yeniden sarf edilmesi gerektiğini tekrar dile getirdi.

Putin ve Paşinyan, temaslara farklı formatlarda devam etmeyi kararlaştırdı.