Kim Bu Kırşehir’de ki Misyonerler

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Kırşehir’e mülteci akını ile birlikte çok sayıda misyonerin geldiği de öğrenildi.

Kendilerini Hz. İsa’nın kalbi olarak nitelendiren ve kendilerini Comboni Misyonerleri olarak isimlendiren çok sayıda Misyonerin mültecilerle birlikte Kırşehir’e geldiği ortaya çıktı.Aralık 2018 tarihinde Rahibe Janet ve Expedita Perez isminde iki Misyoner Kırşehir’e geldi.Bu iki misyoner Kırşehir’de ki Iraklı Hristiyan aileler ile birlikte hareket ediyor.

Kırşehir’de tam 103 Iraklı Hristiyan aileye refakat eden Misyonerler aynı zamanda bu kişileri organize de ediyor.Kırşehir’i merkez olarak belirleyen 2 misyoner Nevşehir’den 5 , Kayseri’den 9 , Niğde’den 35 , Aksaray’dan 40 ve Yozgat’tan ise 130 aile ile ilgileniyor.

Iraklı Hristiyan aileleri sık sık ziyaret eden ikili verdikleri raporda , mültecilerin asgari düzeyde yardım aldıklarını ve yasaya göre resmi olarak çalışamadıklarını ancak bazılarının gizli olarak çalıştığını , polisten izin almadan şehir dışına çıkamadıklarını belirtiyorlar.

Comboni Misyonerlerinin

https://kirsehirhaberturk.com/haber-kim-bu-kirsehir-de-ki-misyonerler-33572.html