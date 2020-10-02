Karabağ sınırı boyunca çatışmalar devam ediyor

1-2 Ekim gecesi Artsakh–Azerbaycan çatışan güçlerin temas hattında nispeten istikrarlı bir geginlik hakim oldu.

Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu’nun Basın Servisi’nden edinen bilgiye göre farklı bölgelerde topçu ve ateşli silahların kullanımıyla ateş devam ediyor.

Şuanda cephe hattının tüm noktalarında savaş operasyonları devam ediyor. Savunma Ordusunun birlikleri, hasmın tüm saldırılarını püskürtmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan, Karabağ’ın sınır hattının boyunca şiddetli savaş operasyonları başlattı. Azerbaycan’ın saldırıları nedeniyle şimdiye kadar Artsakh’ta 11 sivil vatandaş yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı. Azerbaycan, Ermenistan sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı, bombalamalar sonucunda Vardenis’te ve Mets Masrik’te birer vatandaş yaşamını yitirdi. Savaş operasyonlarında Azerbaycan’a destek veren Türkiye’ye ait F-16 uçağı, Ermenistan’ın hava sahasında SU-25 uçağını vurdu, pilot yaşamını yitirdi. Ermeni Silahlı Kuvvetler’inin 103 askeri vatan uğrunu hayatını feda etti.

Elde edilen kesin verilere göre, Azerbaycan tarafının bu savaşta 1280 can kaybı, 2700 yaralısı var. Hasma ait 95 İHA, 12 helikopter, 181 zırhlı araç, 5 uçak , 2 “Smerç” ve 3 “TOS-1A” ağır topçu sistemi imha edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/02/Karabağ-Azerbaycan/194273