Ermenistan Pan-Ermeni Vakfı, Karabağ için harekete geçti 11 milyon ABD doları bağış topladı

Ermenistan Pan –Ermeni Vakfı, “Biziz ve bizim sınırlarımız: Hepimiz Artsakh için” başlıklı ulusal bağış kampanyası kapsamında şimdiye kadar 10 milyon 972.000 ABD doları bağış topladı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan Pan-Ermeni Vakfı, Artsakh’ın yanındadır. Artsakh’taki kardeşlerimize destek vermek üzere ulusal bir bağış kampanyası başlatmaya yönelik ortak bir karar aldık. Şuan itibarıyla 10 milyon 972.809 ABD doları bağış toplandı ve bu rakam gittikçe büyüyor” denildi.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan, 27 Eylül’den itibaren Dağlık Karabağ’a saldırdı. 29 Eylül’den beri ise Azerbaycan’a destek veren Türkiye, Ermenistan’a karşı hava saldırıları başlattı. Ermenistan ile Karabağ’da sıkıyönetim ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Ermenistan-Azerbaycan/194150