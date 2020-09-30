Helal olsun Ece Üner’e! Ermenistan’a destek veren Kim Kardashian’a sahip çıkan Deniz Çakır’ı yerin dibine batırdı

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Show TV Anahaber spikeri Ece Üner, Ermenistan’a destek veren Kim Kardashian’a sahip çıkan Deniz Çakır’a çok sert tepki gösterdi.

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian’ın Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki küstah sözlerine yanıt vermiş ve “Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ ÇAKIR’DAN TEPKİ GELDİ

Deniz Çakır da resmi Instagram hesabından “Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu… Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil.“ paylaşımında bulunmuştu.

ECE ÜNER YERİN DİBİNE BATIRDI

Ece Üner, kendisini eleştiren Deniz Çakır’a çok sert cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üner, şu ifadeleri kullandı:

Pes’miş!Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim!Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!

Üner, daha sonra şöyle devam etti:

Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/helal-olsun-ece-unere-ermenistana-destek-veren-kim-kardashiana-sahip-cikan-deniz-cak-304786h.htm