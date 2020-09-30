Gece saatlerinde Stepanakert hava sahasında Azerbaycan’a ait iki İHA vuruldu

Karabağ (Artsakh) – Azerbaycan temas hattının tüm boyunca topçu savaşları devam ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, “Gece saatlerinde Stepanakert’in hava sahasında iki İHA vuruldu” paylaşımını yaptı.

Ermeni Birleşik Enformasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 3 tane Harop İHA’sı Ermeni hava sahasını ihlal etti, bunlardan 2 tanesini Ermeni hava savunma güçleri vurdu.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. 29 Eylül’de Azerabaycan, Vardenis başta olmak üzere Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine de hedef almaya başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/30/Artsakh-Azerbaycan-İHA/193977?__cf_chl_jschl_tk__=5f68c6abf969c30ec28c51a7d2a8d12a19e2c82f-1601452542-0-AR4BvUAyaP-RCdd9CZ0prvunJwo88gnEJGBFu8qurmjzakMGdBD0_4_vwyU3r_KlBTZKuq6HYzjZua3LWakhP9YWiowelh14L8CtWSKG3Je4wRmHkJrgLKNvqBicENCQmOVf_OaxXqNq8tc3hy83proEvGyzJX7qd1D5ozCql8QQAYZgov4qhoO-UenZowomyA-JUmAW0xWoBclAu5FiuNOagbylU0lHAZWYStpQWpSVefYQrGLSTqalaIYAr9d8HQKLPKZ5Bdhk2bxncirtYPFfSWRpZhNo_hKzqUh3T1PuKZ5NAm0DJlMSqaxusrP9QnSc89EyTn1vHkOVxd6h0R0