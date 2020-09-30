Ermenistan’da yaşayan Asurlar, gönüllü olarak ülkeyi korumak için harekete geçti

Ermenistan’daki “Hayadta” Asur Kuruluşları Federasyonu’nun Başkanı İrina Sagradova–Gasparyan, ülkede yaşayan Asurların da gönüllü olarak savaş operasyonlarına katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

“Sputnik Armenia”ya konuşan Sagradova–Gasparyan, “Azerabycan’ın saldırısının ilk saatlerinden beri Asur toplumunun temsilcileri, ülkeyi korumak üzere sıraya girmeye başladı” ifadelerini kullanarak, Ermenistan’da yaşayan Asurlar arasında, 1992-94 yıllarki Karabağ savaşına katılanların da bulunduğunu hatırlattı.

Bugün, başta başkent Yerevan ve birkaç köy olmak üzere Ermenistan’da 6-7.000 Asur vatandaşı yaşıyor. Genelde ükenin kuzeyinde ve başkentte yaşayan ve yaklaşık 1000 kişiden oluşan Rum toplumu da ülkeyi korumaya hazır olduğunu bildirdi. Dün ise Ermenistan Parlamentosu’nun Yezidi milletvekili Rustam Bakoyan, Yezidi gönüllü birliklerinin kurulduğunu açıklamıştı. Ermenistan’da yaşayan Yezdi toplumunun günümüzde yaklaşık 50.000 üyesi var.



Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. 29 Eylül’de Azerabaycan, Vardenis başta olmak üzere Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine de hedef almaya başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/30/Ermenistan-Asur-Karabağ/193969?__cf_chl_jschl_tk__=f69e45648e60a450f57077910c2d0e2af434bb85-1601466717-0-AYP13gHFtu95QnMQZvEi3OOph8VOTJEYrHe_not1A2czNDtjHtP8jzpv_NZbBYmrBajobFttIBouc1P-weGbduVI2lzigueaYqvoAjZiqOMoEP-fUW93AJcZEOLhynGytNLrX_GDr37wDDH14s_GAtvJW6B4vEE9Azh1546baXfdH52FlufEe_WGYq8VIb_ICEuWyGwRtQ7GFPrJddZh_Pud0n7bEO–dvyGTHnmtEWfFeblHmRrvQPAc5BcusHB2z6T4f5AH93vadBMRuRyLE2GuP6xBccnfNrUK0jauqEq3Wdx0eqGUVckhB9cWKYpn2h3gHOq38nfWLuKqeGrJqY