Son dakika haberi: Siber savaş da başladı, Türkiye’nin IP trafiğini kestiler! Ermeni topçusu iki öğrenciyi öldürdü

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Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının da (SİHA) aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400’den fazla hedef ateş altına alındı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında patlak veren cephe savaşına paralel olarak iki ülke arasında ‘siber savaş’ da başladı. Çatışmaların devam ettiği cephe bölgesinden dün bir acı haber daha geldi. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, Naftalan kasabasında Ermeni topçusu tarafından atılan mermilerin bir eve isabet etmesi sonucunda iki öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte yaşanan son gelişmeler…

Uğur Ergan

Toygun Atilla

SİHA’LAR VURUYOR

Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgeleri ile Murov Dağı’nı kontrol altına aldı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ordusuna ait 10’dan fazla hava savunma sistemi ile tankların da bulunduğu 20’ye yakın zırhlı aracı imha etti. Karabağ Savunma Bakanlığı dünkü çatışmalarda 53 askerinin öldüğünü bildirdi.

Böylece Ermenistan tarafında toplam kayıp 84’e çıktı. Ermenistan Savunma Bakanlığı yaralı asker sayısını 200 olarak açıkladı. Azerbaycan 9, Ermenistan ise 2 sivil kayıp olduğunu duyurdu.

‘ERMENİSTAN’A SON UYARIM’

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenileri son defa uyarıyorum. Saldırılar durmazsa gereğini yaparız” dedi. Bu sözlerinden birkaç saat sonra Azerbaycan ordusu Terter kasabasına harekat düzenledi ve Talış köyü ele geçirildi.

ERMENİ TOPÇUSU İKİ ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRDÜ

Çatışmaların devam ettiği cephe bölgesinden dün bir acı haber daha geldi. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, Naftalan kasabasında Ermeni topçusu tarafından atılan mermilerin bir eve isabet etmesi sonucunda iki öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölen öğrencilerin isimleri 13 yaşındaki Şahriyar Gurbanov ile 14 yaşındaki Fidan Gurbanova olarak açıklandı.

SİBER SAVAŞ DA BAŞLADI

İlk saldırı dün Ermenistan’dan geldi, Azerbaycan devlet sitesi www.gov.az devre dışı kaldı. Bu saldırıya kısa süre içinde Azerbaycan yanıt verdi. Ermenistan devlet sitesi www.gov.am ‘hack’lendi.

Siber saldırıların ardından saatler boyu kapalı olan Azerbaycan devlet sitesi www.gov.az erişime açılırken, Ermenistan devlet sitesine ise halen erişim sağlanamıyor.

TÜRKİYE’NİN IP TRAFİĞİNİ KESTİLER

Ermenistan bu saldırıların Türkiye üzerinden yapıldığını varsayarak önceki gece saat 22.00 sıralarında Türkiye doğrultusundan gelen tüm IP’li çıkışları güvenlik duvarı kurarak kapattı. Bu yüzden, Türkiye’den Ermenistan devlet sitelerine giriş tamamen durdu.

Bu sırada dünyanın diğer ülkelerinden VPN ile Ermenistan’a erişim devam etmekteydi. Ancak dün sabah saat 11.00’den itibaren de dünyanın farklı rotalarından yapılan saldırılarla Ermenistan e-devlet sistemi www.gov.am’nin tüm dünyayla iletişimi kesildi.

ERMENİSTAN’IN E-DEVLETİ ÇÖKTÜ; UZMANLAR YORUMLADI

Skyfilter firmasının CTO’su Onurkan Arın:



“Ermenistan e-devlet sistemi çöktü. Olay örgüsüne bakıldığında bu durum, Azerbaycan’a karşı başlatılan siber saldırı sonrası Ermenistan’a karşılık olarak görülebilir. Siber savaşlarda bu tür girişimler, genellikle daha kapsamlı ve veri sızıntısı dahil kalıcı zararlara yol açabilecek saldırı girişimlerinden önceki sınırlı sürede birbirlerine verdikleri mesaj olarak da yorumlanabilir.”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Saruhan:



“Siber savaş ülkelerin kendi bünyelerinde hacker yetiştirmeleri ve bu hacker’ların zamanı geldiğinde istenilen hedefleri, sistemleri bozmak, çalışamaz hale getirmek, erişilmez hale getirmek, erişimi kısıtlamak, ve hatta yok etmek için çoğunlukla internet üzerinden aksiyon almaları (siber saldırı gerçekleştirmeleri) şeklinde oluyor.

Siber saldırılarda Ermenistan’a ait gov.am devlet sitesinin daha çok etkilenmiş olduğunu gözlemlemek mümkün. Ermenistanlı hackerlar tarafından da gerçekleştirilen karşı saldırılar var. Bu saldırıların Azerbaycan’ın devlet sitesi olan gov.az üzerinde henüz ciddi bir etkisi görülmüyor. Azerbaycan’ın elektronik devlet hizmetleri için oluşturduğu digital.gov.az ve my.gov.az sitelerinin erişiminin Azerbaycan tarafından tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu görülüyor.”

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-son-dakika-haberler-siber-savas-da-basladi-turkiyenin-ip-trafigini-kestiler-ermeni-topcusu-iki-ogrenciyi-oldurdu-41623080/12