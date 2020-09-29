Kanye West: Ermenistan için dua ediyorum

ABD’li ünlü rap sanatçısı, tasarımcı, işadamı ve Kim Kardashian’ın kocası Kanye West kendi Twitter hesabından Artsakh’a (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın başlattığı savaşla ilgili paylaşımda bulundu.

Kanye West paylaşımda “Ermenistan için dua ediyorum, pandemi yüzünden eziyet çeken dünya için dua ediyorum, Tanrı’nın sevgisi için dua ediyorum” sözlerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçti. Artsakh’a karşı hava ve füze saldırıları başlatıldı.

Dağlık Karabağ’a ve çevresine saldırılar düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okullarını hedef aldı. Çok sayıda konutta hasar oluştu ve çok sayıda eve mermi isabet etti. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Ermeni sivil halk arasında 2 çocuk ve bir kadın şehit var. Ermeni tarafı, 84 şehit ve 200 kadar yaralı olduğunu da açıkladı.

Artsakh Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan, şu ana dek yaklaşık 400 can kaybı verdi. Azerbaycan ordusuna ait toplam 4 helikopter, 49 İHA, 80 zırhlı araç, 1 uçak ve 82 karayolu taşıma aracı imha edildi. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Kanye-West-Ermenistan-dua/193878