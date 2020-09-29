Ermenistan Yezidileri Karabağ’ı korumak için bir müfreze oluşturdu

Ermenistan’ın Yezidileri Karabağ’ı savunmak için ulusal bir müfreze oluşturdu. Yezidi cemaatinden milletvekili Rustam Bakoyan, Ermeni parlamentosunun acil bir toplantısında bunu ifade etti. Müfreze dün gece Aknalich köyündeki bir Yezidi tapınağında kuruldu.

“2016 Ermeni-Azeri çatışmasındada yaptığımız gibi, ortak sınırımızı savunmaya hazırız. Artsakh ülkesi Temur, Kyaram, Sidar, Hamlet, Boris kanlarıyla sulandı. Ve biz Yezidiler, düşmanların burada görünmesine asla izin vermeyeceğiz. Ve şimdi Yezidi askerleri Ermeni kardeşlerle sınırda durun, ortak düşmana karşı savaşın” diye konuştu.

Dünden beri, Yezidi topluluğunun birçok temsilcisi, müfrezenin oluşumunu beklemeden gönüllü olarak kaydoldu ve zaten Artsakh’da. İki Yezidi askeri yaralandı, birinin durumu ağır.

Yezidiler, 1918’de Sardarapat ve Baş Aparan’da Ermenilerle birlikte Türklere karşı savaştılar ve 40 Ezidi askerinin öldürüldüğü Karabağ savaşında savaştılar. Nisan savaşında beş Yezidi askeri öldürüldü.

Şimdi bile geri adım atmayacağız. Ve diğer halkları cepheye gitmeye zorlayan, ulusal azınlık temsilcilerinin yüzde 70’inin öldüğü Azerbaycan’ın aksine, ortak topraklarımızı, vatanımızı gönüllü olarak savunmak istiyoruz. Sevgili askerler ve memurlar. Yerli! Güçlüyüz, kazandık ve kazanacağız!” dedi.

Karabağ’da 27 Eylül’de yerleşim yerlerinin yanı sıra askeri birliklerin de Azerbaycan tarafından yoğun topçu ateşine maruz kaldığı hatırlatılmalıdır. Sonra düşmanın motorlu tüfek ve tank alt birimleri kuzey, güney ve güneydoğu yönlerinde taarruza geçti.

Ermeni Kamu Radyosu