Ermeni futbol yıldızından uluslararası camiaya çağrı: “Yeni bir soykırımı engelleyin”

Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve İtalyan “Roma” futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Artsakh’a karşı Azerbaycan’ın saldırısını kınayarak, uluslararası camiayı müdahale etmeye ve yeni bir soykırımı engellemeye çağırdı.



Mkhitaryan, “Dağlık Karabağ’a karşı ağır çatışmalar devam ediyor. Her iki tarafın da çok sayıda can kayıpları var. Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprakları da bombardımana tabi tutuluyor. 27 Eylül’de Azerbaycan’ın başlattığı ve sivil halkın hedef alındığı eylemler kınanmalı. Bu vahşete ve insanlığa karşı yönelik suça hemen son verilmesinin hayati önemi var. Türkiye, desteğini durdurmalı ve Ermenistan’a saldıran teröristler dahil kendi saldırıcı güçlerini geri çekmeli. Uluslararası camiayı ve müteffik ülkeleri, hemen müdahale etmeye ve yeni bir soykırımı önlemeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı.

Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. 29 Eylül’de Azerabaycan, Vardenis başta olmak üzere Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine de hedef almaya başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Ermeni-Mkhitaryan-Karabağ-Azerbaycan/193905?__cf_chl_jschl_tk__=b61345e6afbff913d5359807f5bd26dd14e74691-1601389071-0-Abu1b6VWdW2RpL6wE8lfmbt8abHVIht_tX_XaRAghReEumJIDwCvkxpUIpeVMPLcIn_eqBDELIs82CLf87dC4LApnlfDoiix_0prEZKx31O43Z7Xyhq9VUOGt4Q-GbQEQWwKXmIut_1-jRtXKaAGosuroYK9TpCQ9Nm3yvozHVc7OEUvxofnRsDnY5udmwsOb6Kef9FDHqzfKuo4d1bzUPTxWSwjnvml_oGA_m0v4BIDy1GddoBjv-ZWEUBnVufiClzrZmCc-Bxipz6ONHZjKo-sNkwv-z9k8YU0ZT1QdYwZWaSFNwqUQ_sZpvXL2MIYUzsUQ-1iNaXPlpzPOozYNLFEkgqaP-qSGrRyK4odZzpX