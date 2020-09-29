Çelik: Ermeni vatandaşların tehdit edilmesine müsaade etmeyiz

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ardından Türkiye’de provokasyon çıkarmak isteyenler olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz” dedi.

DUVAR – AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar gerekçesiyle, Türkiye’deki Ermenilerin tehdit edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını şiddetle kınıyoruz. Haksız ve hukuksuz bu eylemin karşısında olmaya devam edeceğiz. Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur” diyen Çelik, “Bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez” ifadelerini kullandı.

Provokasyon çıkarmak isteyenler olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

“Ermenistan’a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevketmek isteyenler provokasyon peşindedir. Türkiye’nin sosyal bünyesine karşı kimse kışkırtıcılık yapamaz. Türkiye’nin sosyal bünyesinin bağışıklık sistemi her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir.” (HABER MERKEZİ)

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını şiddetle kınıyoruz. Haksız ve hukuksuz bu eylemin karşısında olmaya devam edeceğiz.



Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 28, 2020

Hangi sebeple olursa olsun, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya çalışanlar ülkemize kötülük etmek isteyenlerdir. Ermenistan’a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevketmek isteyenler provokasyon peşindedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 28, 2020

https://www.gazeteduvar.com.tr/celik-ermeni-vatandaslarin-tehdit-edilmesine-musaade-etmeyiz-haber-1500194