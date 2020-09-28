Ünlü İsrail’li blogger, Azerbaycan’a destek veren İsrail yerine utandığını yazdı

27 Eylül tarihinde İsrail’de “Yom Kippur” adı verilen kefaret ve tövbe dönemi başladı. İsrail’li ünlü blogger Aleksandr Lapşin, Facebook üzerinden açıklama yaparak, bu bayram sırasında İsrail’de trafiğin hemen hemen tamamen durdurulduğunu, eğlence merkezlerinin kapatıldığını, televizyon ve radyo yayınlarının da geçici oalrak kesilldiğini yazdı.

Hatta 1973 yılında yaşanan ve 2500 İsrailli askerin canını alan Suriye –Mıısır savaşının yıldönümünün da yaklaştığını hatırlatan Lapşin, “Ancak dün, “Kefaret Gününde” bile İsrail’in güneyinde bulunan Uvda Hava Üssünde Azerbaycan’ın “Silk Way” şirketinin uçakları iniş yapıyor ve Artsakh halkının ölüm sebebi olmak üzere askeri yükle havalanıyordu. Arkadaşlar, ben bu gelişmeler için utanıyorum, çok üzgünüm” paylaşımını yaptı.

Ünlü blogger, İsrail Büyükelçisine hitap ederek anılan gelişmeleri yorumlamaya davet etti.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü.



Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Ermeni sivil halkı arasında bir çocuk ve bir kadın şehit oldu. Ermeni tarafı, 31 şehit ve 200 kadar yaralı olduğunu da açıkladı. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.



Karabağ’ Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan, şu ana dek yaklaşık 200 can kaybı verdi. Azerbaycan ordusuna ait toplam 4 helikopter, 27 İHA, 36 tank ve piyade savaş aracı, 2 zırhlı mühendislik aracı ve 11 zırhlı araç imha edildi. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Lapşin-Azerbaycan-Ermeni/193743