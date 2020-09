Offensives azerbaïdjanaises dans le Haut-Karabagh, une attaque préparée de longue date

Depuis le 27 septembre, la situation en Haut Karabakh est tendue. L’Azerbaïdjan a lancé une offensive tout le long de la ligne de contact séparant l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, faisant une trentaine de morts, civiles et militaires et plus de cent blessés côté arménien.

Taline Papazian, docteure en sciences politiques et chargée de cours à l’université d’Aix évoqué une offensive préparée de longue date et l’inquiétante implication de la Turquie dans le conflit.

