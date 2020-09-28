Ermenistan Parlamentosu Azerbaycan’ın başlattığı saldırısını kınayan açıklama kabul etti

Ermenistan Parlamentosu 28 Eylül 2020 tarihinde oybirliğiyle 27 Eylül tarihinde Artsakh Cumhuriyetine (Karabağ) karşı başlattığı saldırısını kınayan tasarıyı kabul etti.

Tasarıya bütün 118 milletvekilleri kabul oyu kullandı.

Ermenistan Parlamentosu kabul ettiği tasarıyla Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen maceracılığına karşı uluslararası toplumunun tepkisini talep ediliyor.

Parlamentonun açıklamasında böyle ifadeler yer aldı:

“Her şey olduğu gibi söylemek gerekiyor: otoriter Azaerbaycan tarafından demokratik Karabağ’a karşı gerçekleştirilen saldırgan eylemleri insanseverlik ve insanlığa karşı düşmanlık anlayışlarının çizgisinde tanımlamak gerek.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Ermenistan-Parlamentosu-Azerbaycan/193763