Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha nokta atışıyla vurdu

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıyı sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki tankı daha nokta atışıyla vurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait tankları tek tek vuruyor.

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu duyurdu.

İşgalci Ermenistan tankları SİHA’larla böyle vurulduKarabağ’daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA’lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA’larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.

https://www.yenisafak.com/dunya/azerbaycan-ermenistan-cephe-hattinda-son-durum-iki-ermeni-tanki-daha-imha-edildi-3568942