Azerbaycan bilmeli ki, orduya dönüşen bütün Ermeniler onun önünde duruyor

Aram A’ya göre, uluslararası toplum, Azerbaycan tarafının başlattığı eylemlere sessiz ve kayıtsız kalmamalıdır.

Azerbaycan bilmeli ki, orduya dönüşen bütün Ermeniler onun önünde duruyor. Aram A. böyle bir mesaj iletti. Katoğikos, Ermeni halkına, Ermeni ordusuna desteğini dile getirdi.

“Düşman yine Artsakh aracılığıyla kanlı kılıcını tüm Ermenilere yöneltti. Azerbaycan, Artsakh’ın bizim olduğunu bilmeli ve her zaman bizim kalmalı” dedi.

Ona göre uluslararası toplum Azerbaycan’ı kışkırtan Türkiye meselesini ele almalıdır. Türkiye ekonomik, siyasi ve askeri müdahalesi ile Arap ülkelerini ve İslam dünyasını istikrarsızlaştırdı ve şimdi Kafkasya onları karıştırmak istiyor.

Aram A’ya göre uluslararası toplum sessiz ve kayıtsız kalmamalı. Vardan Mamikonyan, Khrimyan Hayrik ve Aram Manukyan’ın çocuklarının birlik olması gerektiğin şöylerek birlik çağrısında bulundu.

“Ermeniler katılın, Artsakh sizi çağırıyor” diye ekledi Aram A.

Ermeni Kamu Radyosu