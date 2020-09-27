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Savunma Ordusu düşman askeri teçhizatını imha ediyor (video)

2020-09-27

Mücadele tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmak için Savunma Ordusu öncü birlikleri, cezai eylemleri başarıyla gerçekleştirerek düşmana insan gücü ve askeri teçhizat kaybına neden oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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