Rusya’dan Ermenistan – Azerbaycan çatışmasına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ’da durumun ani şekilde kötüleştiğine dikkat çekilerek, temas hattı boyunca her iki taraftan yoğun bombardımanın devam ettiği ve kayıp haberlerinin geldiği bildirildi.



Açıklamada, “Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz.” ifadesi yer aldı.



Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

“AZERBAYCAN TOPYEKÜN BİR KARA HAREKATINA GİRİŞEBİLİR”

https://www.ntv.com.tr/dunya/rusyadan-ermenistan-azerbaycan-catismasina-iliskin-aciklama,b3OQqCdqtUit3v34R1bO0g

https://www.ntv.com.tr/dunya/rusyadan-ermenistan-azerbaycan-catismasina-iliskin-aciklama,b3OQqCdqtUit3v34R1bO0g