Garo Paylan’dan çağrı: “Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım”

Azerbaycan ve Ermenistan askeri güçleri arasındaki çatışma kaygı veriyor. HDP milletvekili Garo Paylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu savaşın kazananı olmaz ama kaybedeni Ermeni ve Azeri halkları olacaktır. Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım” çağrısında bulundu

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Sınırda yaşanan ve kaygı veren çatışmaya yönelik art arda açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın ardından HDP milletvekili Garo Paylan da bir açıklama yaptı ve sağduyu çağrısında bulundu.

Paylan, “Karabağ’da, Ermeni Azeri güçleri arasında büyük çaplı çatışmalar oluyor. Ülkemiz, bu yangına benzin döken taraf olmaktan vazgeçmelidir. Bu savaşın kazananı olmaz ama kaybedeni, Ermeni ve Azeri halkları olacaktır. Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım” yazdı ve Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabını etiketledi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/garo-paylandan-cagri-ateskesin-saglanmasi-icin-sorumluluk-alalim-1769163