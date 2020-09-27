Canlı Yayında Şofar

Türkiye Yahudi Toplumu tarafından geçtiğimiz hafta duyurulan ve Bet-Din tarafından hazırlanan bilgilendirme notuna göre, sinagoglarda bulunan kişi sayısı kısıtlaması sebebiyle Yom Kipur günü sinagoga gelemeyecek olan kişilerin kendi evlerinde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bir rehber hazırlandı.

Rehbere ulaşmak için buraya tıklayın.

Türkiye Yahudi Toplumu ayrıca Yom Kipur ibadetinin sonunda saat 19:20’de gerçekleştirilecek olan Şofar ritüelinin, COVID-19 sebebiyle sinagoga gelemeyen kişilerin de şahit olabilmesi için 28 Eylül 2020 günü saat 19:20’den hemen sonra canlı yayınla Facebook aracılığıyla ulaştırılacağını duyurdu.

Caddebostan, Ortaköy ve Şişli Sinagoglarında gerçekleşecek olan ritüellere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Caddebostan:

https://www.facebook.com/groups/229163764154631/?ref=share

Ortaköy:

https://www.facebook.com/naftali.haleva

Şişli:

https://www.facebook.com/groups/faaliyetler

Türk Yahudi Toplumu:

https://twitter.com/tyahuditoplumu

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https://www.avlaremoz.com/2020/09/27/canli-yayinda-sofar/