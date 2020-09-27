Azerbaycan’ın başlattığı provokasyon önceden planlanmıştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, eylemlerin uzun zaman önce planlandığını kanıtlayan bir “karşı saldırı” başlattığını resmen duyurdu, Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan Facebook sayfasında bunu yazdı;

“Temel bilgiye sahip herhangi bir asker, bir karşı saldırı operasyonu planlamanın haftalar sürdüğünü biliyordur.”Artışın resmi olarak açıklanmasından dakikalar sonra, Azeri-Türk medyası ön cephedeki haberler yayınladı, bu da Azerbaycan’ın giriştiği provokasyonun önceden planlandığını kanıtladı.”

Ermenistan Kamu Radyosu