Artsakh’ta sıkıyönetim ve genel seferberlik

Artsakh’ta sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi

Milli Meclis’in özel oturumunda ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Artsakh Cumhurbaşkanı, durumun kötüleşmesine yönelik tüm sorumluluğun Azerbaycan’ın askeri-siyasi yetkililerine ait olacağını vurguladı.

Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın resmi Facebook sayfasından verilen bilgilere göre, Artsakh Cumhuriyeti’nde, on sekiz yaşın üzerindeki yaş grubu için genel seferberlik ve olağanüstü hal ilan edildi.

Arayik Harutyunyan’ın, Milli Meclis’in olağanüstü oturumundaki konuşmasından bölümler:

“Savaştan yana olmadığımızı defalarca belirttik, ancak savaşa hazırız.

Bizden daha barışçıl ve barışsever kimse yoktur.

Savaş istemedik, bu savaş bize dayatıldı, vatanımızı ve ailelerimizi savunmak zorundayız”.

Başkan, olayların tırmandırılmasındaki tüm sorumluluğun Azerbaycan’ın askeri-siyasi otoritelerine ait olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Harutyunyan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgede gebe olan insani felaketten bizzat sorumlu olacaktır”,- dedi.

Artsakh Cumhuriyeti Milli Meclis Sözcüsü Arthur Tovmasyan da, ülkedeki durumla ilgili şunları belirtti.

“Savaş, ülkenin Başkomutanı tarafından kontrol edilmektedir.

Artsakh Milli Meclisi’nde şu anda siyasi görüş farkı bulunmamaktadır.

Vatanın güvenliğiyle ilgili konularda birlik içindeyiz.

Bu kutsal savaşı kazanacağız”,- diye belirtmekte ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin, düşmanın saldırısını düşman topraklarına taşıyarak kısa sürede durdurabileceğini de sözlerine eklemektedir.

Bu sabah erken saatlerde Azerbaycan’ın başkent Stepanakert de dâhil olmak üzere sivil yerleşimleri ve altyapıyı hedef alan, tüm temas hattı boyunca büyük ölçekli bir hava ve füze saldırısı başlattığı hatırlatılmalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu