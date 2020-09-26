MGK sonrası siyasi soykırım

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

HDP’lilere 6 yıl sonra Kobanê serhildanı gerekçesiyle siyasi soykırım operasyonu yapıldı. 82 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Türk Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) dün akşamki toplantısında düğmeye basıldı. Geçen hafta eşine yeni gelinlik giydirerek Saray’a çıkan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a talimat verildi ve sabaha doğru 7 ilde 82 kişiyi kapsayan siyasi soykırım operasyonu başlattıldı. 6 yıl önceki Kobanê serhildanı gerekçe gösterilerek dönemin HDP MYK üyeleri merkezli soykırım operasyonu devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobanê eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında o tarihte Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİLGEN VE ÖNDER GÖZALTINDA

Evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınanların isimleri şöyle: Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Nazmi Gür, dönemin MYK üyeleri Ali Ürküt (RTÜK üyesi), Beyza Üstün, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Alp Altınörs, Günay Kubilay ve Dilek Yağlı.

Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca, Ayhan Bilgen’in evinde polisin arama yaptığı ve hakkında 4 günlük gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

Eski milletvekili Altan Tan, “Şu an Diyarbakır’daki evimden Ankara’ya götürülmek üzere göz altına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor” paylaşımıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Veli Saçılık, eski HDP’li milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Dönemin HDP MYK’si, 5-8 Ekim eylemleri esnasında yaptığı açıklamayla iktidarın Kobanê politikasını eleştirmiş ve halka duyarlılık çağrısı yapmıştı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kobanê eylemlerine işaret edilerek, “6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı” iddialarına yer verildi.

Yaşanan ölümler ve yaralanmalara değinilen açıklamada, “Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

DÜĞÜNDEN SONRA OPERASYON

Geçtiğimiz günlerde düğünü yapıldıktan sonra Saray’a giderek AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman tarafından yürütülen soruşturma bir yıl önce başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ilk olarak, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın ifadesi alınmıştı. Tutuklu yargılandığı dosyadan tahliye edilen Demirtaş, aynı gün “Kobanê soruşturması” kapsamında ifadesi alınarak, hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti.

MA/ANKARA

https://www.ozgurpolitika.com/haberi-mgk-sonrasi-siyasi-soykirim-5039