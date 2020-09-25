MGK sonrası HDP’yi hedef alan soykırım saldırısına tepki yağdı

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HDP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobanê eylemlerini gerekçe göstererek yürüttüğü soruşturma kapsamında, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

HDP’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan “#HDPsusturulamaz” etiketiyle bir paylaşım yaparak gözaltılara tepki gösterdi.

HDP, “Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray’daki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek” dedi.

Aralarında aydın, yazar, hak savunucuları ve siyasetçilerin odluğu çok sayıda kişi de HDP’yi hedef alan gözaltılara tepki gösterdi. Sanal ağlar üzerindeki paylaşımlardan bazıları şöyle:

HDK Eş Sözcüsü İdil Uğurlu: “HDP’ye yönelik siyasi soykırım operasyonları hız kesmiyor. Aynı defteri 6 yıl sonra tekrar açıp çözümsüzlükte ısrara devam ediyorlar. Daha fazla örgütlenme ve mücadeleyi yükseltme zamanıdır.”

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin: “Ankara Başsavcılığının, HDP’ye yönelik, 6 yıl sonra yeniden başlattığı operasyon. Çözümsüzlük politikası, ‘son hız’ devam. Bu, gerçek bir, Siyasi Soykırım! İçimden geçen şu; ‘hepimizin ölmesini istiyorlar ‘Net duygum bu.. Bu yüzden, daha çok yaşayalım ve çoğalalım…”

ANAP eski Genel Başkanı Nesrin Nas: “Ayhan Bilgen’e reva görülen bu muamele, ben bu ülkede demokrasi istiyorum, adalet istiyorum, eşitlik istiyorum ve bunu bu topraklarda yaşayan herkes için istiyorum diyen insanlara yapılmıştır.”

Sosyalist ve Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP): “Arkadaşlarımız su gibi berraktır. Hukuk sopasıyla giriştiğiniz saldırılarınız bize diz çöktüremeyecektir. HDP Milletvekili, AKP’nin iktidarda kalma stratejisi, HDP’yi siyasi denklemden çıkarmak, yeni bir seçim sistemi ile aldığı oydan fazla temsiliyet elde etmek ve muhalefetin içine oynayarak yan yana gelmelerini engellemek biçiminde şekillenecek. HDP’ye yapılan gözaltı saldırısının esası bu stratejiye dayanıyor. Bu saldırının AKP’ye bedeli ağır olacak. Çözülüşü hızlanacak, iç çelişkiler daha da boyutlanacak.”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: “Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, Altan Tan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur. Yargıyı araçsallaştıran siyaset anlayışı adalet duygusunu ezdikçe terör örgütlerini sevindirir. Devlet adaletle yönetilir.”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Devlet’e bağlı bağımsız ve tarafsız Türk yargısına güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz? Beyler, bayanlar ayıp olmuyor mu?”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Kardeşim Sırrı Süreyya Önder’e yaptığınız zulümdür. Tam altı yıl sonra yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan yüzlerce siyasetçiye yaptığınız zulümdür. Bunların sonunda zulmünüzde boğulursunuz. Kars’ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen den, RTÜK üyesi Ali Ürküt’e, Sırrı Süreyya Önder’e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur.”

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran: “Kobane düşmedi, HDP de düşmez! Başaramayacaksınız!”

HDP Milletvekili Tayyip Temel: “Bu ‘operasyon’ falan değil, IŞİD’in Kobanê’de başaramadığını, Türkiye’de iktidarın bizzat talimatıyla yerine getirme girişimidir. Bu girişimin adı ‘muhalefete siyasi tasfiye hamlesidir.’ Başaramayacaksınız!”

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan: “Saray’da gelen talimatla, Saray’ın savcısı arkadaşlarımızı gözaltına aldı. Hesap HDP’yi bitirmek. Ne faşistler bu hayali kurdular, hepsi tarihin çöp sepetinde… HDP özgürlük umududur. Bu büyük umuda diz çöktüremezsiniz!”

Yazar Ahmet Kahraman: “HDP’liler gözaltına alınıyor Türk siyasetçiler başlarını kuma sokarak Hayırlı Cumalar diliyor. Bugün ki Cuma size hayırlı olsun. Ama yarın ki Cuma size de hayırlı olmayacak.”

Sanatçı Ferhat Tunç: “HDP’yi kapatma operasyonu mu? Yıllar sonra ‘Kobane Eylemleri’ adı altında bu neyin telaşı! Çok ciddi bir operasyon yürütülüyorlar gibi görünecekler yine. Yazık, şu ülkenin geldiği duruma bakın. Bugün ciddi tepki verilmezse iktidar haksız ve hukuksuzca yeniden güçlenir.”