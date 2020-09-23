Yeni Akit ‘liderliği’ bırakmadı: 2019’da medyada 5 bin 515 nefret söylemi

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2019 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4 bin 364 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 108 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği görülürken, toplamda 80 farklı grup hakkında 5 bin 515 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre nefret söylemine maruz kalan grupların dağılımı şöyle:

Ermeniler – 803

Suriyeliler – 760

Yunanlar – 754

Yahudiler – 676

Rumlar – 603

Hıristiyanlar – 334

Rapora göre, Ermeniler en çok ‘Hocalı katliamı’nı ve ‘Ermeni soykırımı’nı anma günü 24 Nisan’ı konu alan haberlerde ve köşe yazılarında şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek, PKK ve ASALA ile beraber anılıp terörle özdeşleştirilerek ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle düşmanlaştırıldı.

Çalışmaya göre, Suriyeliler en çok sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli olaylarla anılarak potansiyel suçlu olarak kodlandı, güvenlik sorunları ve terörle özdeşleştirildi. Barış Dalı Harekâtı’na ilişkin haber metinleri ve köşe yazılarında salt Türkiye’deki varlıklarından dolayı hedef gösterildi ve Türkiye’deki olumsuz ekonomik koşulların ve işsizliğin sorumlusu olarak gösterildi.

Yunanlar ise Kardak kayalıklarındaki gerginlikler nedeniyle ‘düşman’ olarak konumlandırıldı, geçmişte yaşanan olaylara gönderme yapılarak düşmanlaştırıldı; Kıbrıs’la ilgili haber metinleri ve köşe yazılarında Rumlarla beraber Kıbrıslı Türkler için bir tehdit kaynağı olarak gösterildi, Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama çalışmaları nedeniyle düşmanlaştırıldı.

Yüzde 51’i yerelde

2019 yılında, tekrarlanan içerikler dışarıda tutulduğunda, incelenen metinlerin 2 bin 160’ını köşe yazıları, 2 bin 99’unu ise haberler oluşturuyor.

Rapora göre, nefret söyleminin kaynağının yüzde 51’i yerel, yüzde 49’u ulusal medya.

Ulusal basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:

Yeni Akit – 263

Yeniçağ – 155

Diriliş Postası – 131

Milli Gazete – 123

Milat – 118

Yeni Akit’teki nefret söyleminde Hıristiyanlar Yahudileri geçerek ilk sıraya yerleşti. Yeniçağ’da ise ilk sırayı geçen yılki gibi Yunanlar aldı. Diriliş Postası’nda ise Yahudiler ve Yunanlar ilk sırayı paylaşıyor.

Yerel basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:

Yeni Konya – 88

İstiklal – 46

Yeni Dönem – 29

Bizim Anadolu Gazetesi – 27

Ayrıntılı Haber – 27

http://www.diken.com.tr/yeni-akit-liderligi-birakmadi-2019da-medyada-5-bin-515-nefret-soylemi/