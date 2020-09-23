Şehit polis memuru Engin Sever’in diplomat kimlik kartı ailesine teslim edildi

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Ermeni terör örgütü tarafından yaklaşık 40 yıl önce dönemin Avustralya Başkonsolosu Şarık Arıyak ile birlikte saldırıya uğrayarak şehit düşen Engin Sever, faillerinin halen belirlenemediği terör saldırısının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Avustralya Federal Polisi, terör saldırısı faillerinin açığa çıkması için 1 milyon dolar ödül koymuştu. Ermeni terör örgütünün yaptığı saldırıyı aydınlatmak için tekrar harekete geçen Avustralya polisi, şehit yakınlarını unutmadı ve Engin Sever’in diplomatik kimlik kartını, ailesi adına yeğeni birinci müsteşar İlhan Şener‘e teslim etti.

Avustralya Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, “Avustralya Federal Polis yetkilileri, Ermeni teröristler tarafından 17 Aralık 1980 tarihinde Sidney’de şehit edilen polis memuru Engin Sever’in diplomatik kimlik kartını, şehit polisimizin yeğeni Birinci Müsteşar O İlhan Şener’e bugün teslim etmişlerdir” denildi. – MELBOURNE

Kaynak: İHA

https://www.sondakika.com/haber/haber-sehit-polis-memuru-engin-sever-in-diplomat-kimlik-13621748/