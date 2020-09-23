Adnan Benjenk anısına briç turnuvası

Türkiye Briç Federasyonu, 20 Eylül Pazar günü briç duayeni Adnan Benjenk anısına Bridge Base Online BBO sitesinde online bir turnuva düzenledi.

1920 İstanbul doğumlu Adnan Benjenk‘in ilk briç deneyimi aile evinde başladı.

Daha sonra aralarında Haluk Eratak, Neşet Eren, Adil Fansa, Faruk Ayral, İlhan Tokay, Nabi Hup, Abdi Birol ve Adnan Benjenk’in bulunduğu 8 kurucu üye ilk turnuvayı gerçekleştirdiler. Ardından Dağcılık Tenis Kulübünün tavan arasında Türkiye’nin ilk briç kulübü olan İstanbul Briç Kulübünü kurdular. İlk olarak İngiliz milli takımı davetlerini kabul edip Pera Palas’a misafirleri olarak geldi. Daha sonra Garozzo Belladona ve dört büyük oyuncuyu, bir sonraki sene ise Ömer Şerif’i ağırladılar.

1962 yılında Adnan Benjenk, Hasan Dağlı, Halit Bigat, Koray Selçuk ve Ankaralı iki oyuncu daha Briç Federasyonunu kurduktan sonra Avrupa Federasyonuna katılabilmek için müracaat edip ilk milli takımı oluşturdular. O sene Oslo’ya ve sonraki her sene Avrupa şampiyonalarına katıldılar.

Son aylarında hasta yatağında bile briç dergileri okuyan, arkadaşlarıyla evde briç oynayan usta briç oyuncusu Benjenk’in hayatı briç, golf ve tenisten ibaret olmuştu.

https://www.salom.com.tr/haber-115951-adnan_benjenk_anisina_bric_turnuvasi_.html