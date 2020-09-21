RUS PROPAGANDASI SPUTNİK’TEN ERMENİSTAN’A AĞRI DAĞI İLE KUTLAMA!

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Ermenistan’ın 29. bağımsızlık yıl dönümünde Rus propaganda medyası yine boş durmadı. Sputnik’in Ermenistan haber sayfası, söz konusu olayla ilgili yaptığı haberde “Ağrı Dağı” görseli kullandı.

Kremlin’in küresel basın ve medya ağı Sputnik Haber Ajansının Ermenistan sayfası, Ermenistan’ın 29. bağımsızlık yıl dönümünde yaptığı haberle gündeme geldi. Rus propaganda medyası, Ermenistan’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Ağrı Dağı üzerindeki emellerine yönelik tezleri savunmaya devam etti.

RUS MEDYASINDAN ERMENİSTAN’A “AĞRI DAĞI” İLE KUTLAMA

SSCB’den 21 Eylül 1991’de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Ermenistan’ın kuruluş yıl dönümünde, Kremlin’in resmi propaganda medyası Sputnik Ermenistan, provokatif bir habere imza attı. Söz konusu haberde, Ermenistan’ın sözde zorlu bağımsızlık yılları anlatılırken, haberde özellikle Ağrı Dağı ve Ermenistan bayrağı kullanıldı.

ERMENİSTAN VE AĞRI DAĞI

Ermenistan, yıllardır Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hiçe sayarak, sözde Ermeni tarihine ait olduğu iddia edilen Ağrı Dağı’yla ilgili tezlerini dillendirmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, Türkiye-Ermenistan sınırı Sovyetler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 1921 Kars Anlaşmasıyla çizilmişti. Ermenilerin yıllardır süren Ağrı Dağı tezleri, protokol tartışmalarına da damgasını vurmuştu. İsviçre’de 10 Ekim 2009 tarihinde imzalanan protokoller çerçevesinde Ermenistan’ın Türkiye’nin şimdiki sınır çizgisini tanıyacak olması Ermenistan’daki aşırı milliyetçi ve ASALA’cı gruplarda hayal kırıklığı yaratmıştı. Ermenistan’da aşırı milliyetçi ve faşist gruplar sık sık “Ağrı dağı bizimdir” iddialarını dile getiriyor.

https://qha.com.tr/haberler/guncel/rus-propaganda-medyasi-sputnik-ten-ermenistan-a-agri-dagi-ile-kutlama/249896/