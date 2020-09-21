Paris’i fetheden kare

Sabri KÖK

Fransa’da yaşayan İstanbullu fotoğraf sanatçısı Masis Üşenmez, 2013-2017 yılları arasında Edirne’de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivallerinde çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Kırkpınar Memories’ (Kırkpınar Hatıraları) adlı 10 fotoğraflık serisi ile büyük bir başarıya imza attı.

Üşenmez, Fransa’da ‘Collectif du Hérisson’ tarafından düzenlenen Paris 2020 fotoğraf yarışmasının amatör kategorisinde ‘Kırkpınar Memories’ fotoğraf serisi ile birinci oldu. 35 ülkeden toplam 122 amatör ve 182 profesyonel eserin katıldığı yarışmada Üşenmez, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde çektiği fotoğraf ile büyük ödüle layık görüldü.

“GENÇ GÜREŞÇİLERİN HİSSİNİ YANSITTIM”

Üşenmez, Kırkpınar Memories fotoğraf serisiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, özellikle genç güreşçilerin, yağlı güreşlerin en önemli ayağında yaşadıkları duyguları izleyiciye aktarmak istediğini söylerken; “Sırasını bekleyen, hazırlanan, güreşleri izleyen, dinlenen, dövüşen, yenen ve yenilen güreşçileri en doğal halleriyle görmenin bende yarattığı hissi fotoğraflara da yansıtmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

PARİS’TE SERGİLENECEK

Üşenmez’in fotoğrafları Collectif Du Hérisson’un Paris, Le Marais’deki sanat galerisinde 4-18 Kasım tarihleri arasında sergilenecek. Üşenmez, yurtiçi ve yurtdışında daha önce de sergileme ve ödüllere layık görülen Kırkpınar fotoğrafları ile son olarak 2019 yılında, Türkiye’de Sille Sanat Sarayı’nın düzenlemiş olduğu SSS Yurdagül Özsavaşçı Kupasını kazanmıştı.

MASİS ÜŞENMEZ KİMDİR?

1979 yılı İstanbul doğumlu sanatçı, lisans öğrenimini 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İktisat bölümünde tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Master’ı yaptı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön lisans bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2016 Yılında girdiği Marmara Üniversitesi Fotoğraf Yüksek Lisans Programı’ndan Prof. Dr. Osman Ürper danışmanlığında yazdığı 15 fotoğraftan oluşan “Siyah Beyaz Sokak Fotoğrafları ile Yalnızlık Duygusunun Görselleştirilmesi” adlı Eser Metnini tamamlayarak 2019 yılında mezun oldu. Üşenmez, fotoğrafçılıkta kazandığı başarılar ile EFIAP, GPU CROWN 2, SSS/R unvanlarına sahip olmuştur. 2017’nin sonunda ailesi ile beraber Fransa’ya taşınan sanatçı, 2019 yılında Fransa’da Paris Photo, Paris Salon de La Photo, Rennes Images de la Ville, Fère en Tardenois Festival International de la Photo Amateur (FIPA) de dâhil olmak üzere dokuz ayrı sergiye katıldı. Üşenmez’in fotoğraflarına ulaşmak için ‘Collectif Du Hérisson’un resmi internet sitesi ‘http://www.collectifduherisson.fr/’ ile sanatçıya ait ‘http://www.masisusenmez.com’ ve ‘https://www.instagram.com/masisus/’ internet sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Uğur AKAGÜNDÜZ

http://www.gundemedirne.com/detay/6913-paris’i-fetheden-kare.html