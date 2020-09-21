Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait İHA’yı düşürdü

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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Ruslan Rehimov
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan’a ait İHA’nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.
Vurulan İHA’nın parçalarının arandığı kaydedildi.
Açıklamada, İHA’nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan’la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-ordusu-ermenistana-ait-ihayi-dusurdu/1979863
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