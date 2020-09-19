GELİYOR DÜĞÜN ALAYI: Bambir’in son albümü pandeminin pasını attıracak

HYETERT – Sevan Ataoğlu

Ermenistan’da babadan oğula miras kalan 40 yıllık rock grubu Bambir son albümünü geçtiğimiz haftalarda yayınladı. “Gji Harsanik” (Gij: Deli, Akılsız, Rahatsız, Müptezel, Arızalı (Ermenistan Argosu) tamamı Ermenice sözlü folk-rock parçalardan oluşuyor. Bambir’in yeni elemanı kanun sanatçısı Mar Margaryan da kulağa aşina halk müziği ezgileriyle albümdeki yerini almış.Benden 11 ay küçük kardeşim ile beni öğlen uykusuna yatıramayan annem doktorumuzdan yatağın başucuna radyo tavsiyesine uymuş. O gündür müzik hep yanı başımızda. Ama “Gji Harsanik” çocuğunuzun uyku albümlerinden değil. Hani ölüyü dirilten cinsten.Geliyor düğün alayı

İlk sırada “Gançe Grung”, Bambir’in olmaz ise olmaz yan flütü ile havalanıyor Gomidas’ın turnası. Koro bölümüne eşlik etmemek olmaz: Grung can arev e, grung can yaris pareve. Albüme adını veren “Gji Harsanik” (Delinin Düğünü) 40 yıllık Bambir külliyatının güncellenmiş devamı niteliğinde. Sözcük oyunlarına sırtını yaslamış, grubun doğum yeri olan tam bir Gümrü işi. Kanun ilk bu parçada tanıdık bir dans ezgisi ile boyunu gösteriyor. Post düğün havası. Arkasından yine Gomidas’dan kalpleri vuran “Saren Gukayi” geliyor. İkinci düğün şarkısı “2Ges”, söz-müzik Nareg’e ait. Dans serbest. Albümün en uzun parşası “Arşo”, çenesi çok düşük. Gümrü argosuyla bezeli mini rock opera. İlk nesil Bambir’den kurucu Jag’dan vokal destekli. Aşık Civani’den “Gukan u Gertan”, kafkas dans-rock parçası. Yine bol klavye soslu. Sırada “Arevı Sev Gşoğa”, düğünde ilk dans şarkısı. Albümün en eski parçası, 2018 kadife devrime ithaf edilen “Arev e Yeler”in de söz-müziği için Nareg diyor ama tam bir Hemşin ezgisi. Tiezerk Band tulum ve koltuk davulu ile eşlik etmiş. Benim favorim “Tuy” ile Kafkaslara gidiyoruz, dansı da sözleri de muhteşem. Hayrik Muradyan derlemesi “Amran Kişer” ile finali yapıyoruz.Dans ezgilerinin ağırlıkta olduğu albüm pandemi günlerinin pasını alacak denli kuvvetli, renkli. Düğün alayına katılmak için albüme ve Bambir’e spotify ve youtube mecralarından ulaşabilirsiniz.