Roş Aşana 5781: 18-20 Eylül

Bugün güneş battığında Yahudi alemi 5781 yılına girecek. Yahudi inancına göre iki gün süren yıl başı bayramı ya da İbranice adı ile “Roş Aşana”, Türkçeye “Yılın Başı” olarak kelime kelime tercüme edilebilir.

Filozofik olarak bir çok manası olan bu tarih aynı zamanda, evrenin ve Adem ile Havva’nın yaratılışının yıl dönümü olarak görülür. Elbette evren milyarlarca yıl evvel yaratılmıştır, ancak kozmik zaman skalasını hesaba katıp, bu inanca alegorik olarak yaklaşmak, mutlak bilim ile inanç arasında köprüler kurabilir.

Roş Aşana bu yıl 18-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak.

İbrani takviminde Elul ayı bir yılın sonunda kendinle bir hesaplaşma ve hatalardan dolayı pişman olma ve özür ayı olarak biliniyor. Roş Aşana ve 10 gün sonra gelen Yahudi kutsal oruç günü Yom Kipur, Yahudi inancında Yamim Noraim, Kutsal Günler olarak nitelenen af günlerinin içinde yer alıyor.

Kaynak: Habad

https://www.salom.com.tr/haber-115884-ros_asana_5781_1820_eylul.html