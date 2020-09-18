Fransa’da Ermeni-Türk gerginliği: Ahmet Çetin ‘nefret suçu’ iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Gülsüm Alan

Fransa’da, Türk genci Ahmet Çetin Ermenilere karşı “nefret suçu” işlediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Çetin, sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında, “Türkiye hükümeti bana aylık 2 bin euro ve silah versin Fransa’nın neresinde olursa olsun gerekeni yaparım” diye konuşmuştu.

Bourg-en-Bresse savcılığı, 23 yaşındaki şüpheli için 6 ay ertelenebilir hapis cezası, 5 yıl seçilme hakkından mahrum bırakma ve 2 bin euro para cezası talep etti.

Çetin’in avukatı, müvekkilinin hatasını kabul ettiğini ifade ederek bütün siyasi faaliyetlerine son verdiğini ve artık sadece ailesi ile ilgileneceğini ileri sürdü.

Karar duruşması 5 Kasım’da gerçekleşecek.

Olay nasıl başladı?

Geçtiğimiz yaz Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan askeri çatışmadan sonra 24 Temmuz’da Fransa’da yaşayan Ermeniler protesto düzenledi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişi ‘Küçük Ermenistan’ olarak bilinen ve Lyon şehri banliyölerinden Decines Charpieu’de Türkiye ve Azerbaycan’ın konuyla ilgili tutumunu protesto etti.

Bu protestoya karşı Türk gençleri de izinsiz bir karşı eylem düzenlendi. Birçok görgü tanığı maskeli gençlerin kesici alet taşıdığını belirtirken, Fransız basını “Bozkurt” olarak bilinen aşırı milliyetçi Türklerin birbirine telefon ederek eyleme daha büyük saldırı hazırlığı içinde olduğunu yazdı.

Türk gençlerinin izinsiz eylemi sırasında 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Ahmet Çetin’in de bu eylemi düzenlediği iddia ediliyor. Fakat hakim bu davada ne 24 Temmuz eyleminin ne de Çetin’in siyasi geçmişinin yargılandığını dile getirdi.

Duruşmada, Ahmet’in yayınladığı videoda kullandığı ifadeler üzerinde duruldu.

‘Hükümet bana 2 bin euro ve silah versin Fransa’yı dolaşırım, gerekeni yaparım’

Ermeni vatandaşları tarafından yönetilen CDCA adlı kurum daha önce “Hükümet bana 2 bin euro ve silah versin Fransa’nın neresinde olursa olsun gerekeni yaparım” şeklinde konuşan Ahmet Çetin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

CDCA Başkanı Jules Boyadjian, “Bozkurtlar Avrupa’da birçok inisiyatif alıyor. Bu Almanya ve Avusturya’da görüldü. Erdoğan yurtdışında bulunan sempatizanlarını saldırı gerçekleştirmeleri çağrısında bulunuyor.” dedi. Boyadjian grubun dağıtılması için içişleri bakanlığında talepte bulunduklarını kaydetti.

A Décines, dans la banlieue de Lyon, l’ombre des « Loups gris », des ultranationalistes turcs, sur les Arméniens https://t.co/YyL9Ek4pGC — Le Monde (@lemondefr) September 17, 2020

Ahmet Çetin 2017 yılında, AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Eşitlik ve Adalet Partisi’nden Fransa milletvekilleri seçimleri için aday olmuştu. Fransa Anayasa Konseyi 2018 yılında Ahmet Çetin’in kampanya harcamalarına yönelik hesapları şeffaf bir şekilde göstermediği gerekçesi ile seçimlere 3 yıl boyunca aday olmayacağını hükmetmişti.

https://tr.euronews.com/2020/09/18/fransa-da-ermeni-turk-gerginligi-ahmet-cetin-nefret-sucu-iddias-yla-hakim-kars-s-na-c-kt