Ermeni piyano sanatçıları uluslararası yarışmada birinci oldular

Ermeni piyanistler Lilit Mkrtchyan ve Nune Asatryan Estonya’da düzenlenen Odin Uluslararası Müzik yarışmasında birincilik kazandılar.

Ermeni piyano sanatçıları ‘Dört elle piyano’ kategorisinde birinci oldu.

Nune Asatryan online yarışması için öngörülen videonun OHAL şartlarında Yerevan Komitas Devlet Konservatuarı’nda çekildiğini dile getirdi.

Yarışma için Ermeni sanatçılar E. Grig ve P. Çaykovski’nin eserlerini icra ettiler.

Lilit Mkrtchyan ve Nune Asatryan Yerevan Komitas Devlet Konservatuarında çalışıyorlar. Uluslararası yarışmalara bu onların ilk katılımı değil. 2010 yılında Mkrtchyan-Asatryan dueti Norveç’in başkenti Oslo’da E.Grig Uluslararası Müzik yarışmasına da katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/17/Ermeni-piyano/192811