PKK’nin sözde ‘özel kuvvetleri’ Karabağ’da

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Ermenistan hükümeti tarafından, Lübnanlı Ermenilerin Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a yerleştirilmesinin ardından, Karabağ’a, PKK tarafından da yeni bir saldırı dalgası yaratılmaya çalışıldığı ve PKK’nin sözde özel kuvvetlerinin Karabağ’a gönderildiği iddia edildi.

Ermenistan hükümetinin, uluslararası hukuka göre Azerbaycan’ın bir parçası olan ve 29 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’ın demografik yapısına müdahalesi sürüyor. Paşinyan hükümeti, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki liman patlamasının ardından, yüzden fazla Lübnanlı Ermeni’yi Dağlık Karabağ’a ve Ermeni işgalindeki Azerbaycan topraklarına yerleştirmişti. Başbakan Paşinyan, gelenleri havalimanında karşılayarak hızla vatandaşlık verileceğini açıklamıştı. Dağlık Karabağ’a aynı hamle, 2009’da Suriye savaşı döneminde, Suriye Ermenileri üzerinden de yapılmış, göç dalgası devam ettirilmişti. Paşinyan’ın, demografik yapının yanı sıra, Dağlık Karabağ’daki askeri yapıya da gayriresmi müdahalelerde bulunduğu iddia edildi. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nin sözde özel kuvvetlerini Dağlık Karabağ’a gönderip Ermenilere askeri eğitim verdirdiği belirtildi. PKK’nin burada yeni bir saldırı dalgası yaratmayı hedeflediğine dikkat çekilirken, Suriye Ermenilerinin Dağlık Karabağ’a yerleştirilme sürecinde, 250 kadar Ermeni askerin de Suriye’de terör görütü PYD/YPG saflarına gittiği belirtildi.

Ermeni askerler ile PKK arasındaki bu işbirliğine Fransa’nın moderatörlük yaptığı, Ermeni askerlerinin Fransa eşgüdümüyle terör örgütü PKK ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. İranlı eski Azerbaycan Büyük-elçisi Afşar Süleymani, yaptığı açıklamada, Lübnanlı Ermenilerin Karabağ’a göç ettirilmesinin “işin görünen tarafı olduğunu” belirtmiş, son iki ayda Irak ve Suriye’den yüzlerce PKK’li teröristin Dağlık Karabağ’a yerleştirildiğini söylemişti.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pkknin-sozde-ozel-kuvvetleri-karabagda-1766319