Tanısaydı o da seni sevmezdi

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Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk’ün kurduğu CHP’nin İstanbul İl Başkanı olarak sarf ettiği sözler Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Katıldığı programda Atatürk isminden duyduğu rahatsızlığı açıkça söylemekten çekinmeyen Kaftancıoğlu’na soruyoruz: PEKİ ATATÜRK YAŞASAYDI SENİ SEVER MİYDİ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim. Bu kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” dedi. Böylece bir anlamda “Atatürk ismini sevmediğini”açıklamış oldu. Atatürk’ün kurduğu partinin İstanbul İl Başkanı’nın bu sözleri Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Her kesimden tepkiler yükseldi. Ben de buradan kendisine sormak istiyorum, “Atatürk yaşasaydı seni sever miydi Kaftancıoğlu?” Hayır, hayır, hayır…

TÜRKİYE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜN

Çünkü Atatürk, Türkiye’yi ‘devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün’ olarak kurdu. Oysa sen, Atatürk’ün kurduğu partinin İl Başkanı olarak Türkiye’yi hem devleti hem de milletiyle bölmeye çalışan teröristlere her fırsatta ilan-ı aşk ediyorsun… PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ı kutsuyorsun. MLKP terör örgütünün kurucularından Hasan Ocak’a “Yaşıyor… Komutana bin selam!’ diye selam çakıyorsun… Türk devletine “seri katil” diyorsun…

ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNDUN

Yahu sen… Ermeni soykırımı yalanını savunabilmiş birisin… Utanmadan sıkılmadan 24 Nisan 2012’de “Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’te Taksim’de.” diye paylaşım yaptın… Öte yandan terör örgütü DHKP-C’nin talimatıyla başladığı ölüm orucunun ardından ölen Helin Bölek için başsağlığı mesajı yayınladın… 4 Kasım 2016’da “Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice (!) gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir” diye PKK uzantılarına sahip çıktın… “Aslan CHP, aslan BDP” diyebildin…

ŞEHİTLERE BİLE SAYGIN YOK

Senin şehitlerimize bile saygın yok! “Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölenmasum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık!” şeklindeki bir sözü vatansever birisi söylebilir mi?

15 TEMMUZ SKANDALLARI

Sadece bölücü terör örgütlerini değil FETÖ’yü de savundun… 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran milletin mücadelesini “Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin” şeklinde tweet atarak tahkir etmeye çalıştın. FETÖ’cü darbeciler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde TBMM’nin bombalanmasıyla ilgili olarak “Nur topu gibi darbe mağdurumuz hayırlı olsun. Meclis’in bombalanması bile asıl niyetin ne olduğuna dair ipucu” diyerek ‘kontrollü darbe’ söylemlerinde bulundun… Halkın dinine ve değerlerine yönelik düşmanlığını göstermekten de geri durmadın ve “Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi” dedin. Nitekim, ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Kamu görevlisinehakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldın. Bu cezayı Yargıtay da onaylarsa seni hiç iyi günler beklemiyor…

SEN DE ÇOK İYİ BİLİYORSUN!

Bak Canan Kaftancıoğlu! Atatürk, bize tam bağımsızlığı öğretti… Senin gibi maşalarla mücadele etmemizgerektiğini öğretti. Gençliğe Hitabe’yi de bu yüzden bize bıraktı… O yüzden yaşasaydı o da seni sevmezdi.Seni ve senin gibileri partisinden kovar ve CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve senin gibilerin çektiği yerden tekrar milli çizgiye getirirdi… Bunu sen de çok iyi biliyorsun.!



“KAFTANCIOĞLU’NA DERS VERİLSİN”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sözlerine başta partisi CHP olmak üzere toplumun her kesiminden tepki geldi. CHP İzmir Millletvekilleri Atila Sertel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Mustafa Kemal Atatürk’ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. ‘Atatürk’ diyemeyen bir il başkanına gereken ders verilmezse bu da bizim ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir.”



SEN DEMESEN NE YAZAR!

CHP İzmir Milletvekillerinden Kamil Okyay Sındır ve Tacettin Bayır CHP Tüzüğü’nün ilk maddedini paylaşarak, “CHP Tüzüğü Madde 1 : Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür. Hatırlatılır…” ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise, “Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Unutma burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık’tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ifadeleriyle Kaftancıoğlu’na tepki gösterdi. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise “Atatürk soyadı; TBMM tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır” diye konuştu.

SÖZE GEREK YOK

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de, “Dünyanın şapka çıkarttığı Lider Mustafa Kemal ATATÜRK’ün adını anmak ve ilkeleri ile büyüyüp, kurduğu partimin milletvekili olmaktan onur duyuyorum. Başka söze gerek yok…” dedi. CHP Milletvekili Tuncay Özkan ise farklı ressamların yaptığı Atatürk portlerini paylaşarak dolaylı olarak Kaftancıoğlu’na tepki gösterdi. CHP Antalya eski Milletvekili Yıldıray Sapan ise, “Atatürk düşmanı olan Kemal bey beni, partiden FETÖ’cüleri deşifre ettiğim için attı. Şimdi aynı duyarlılığı Atatürk’e dil uzatan Canan Kaftancıoğlu için bekliyorum” dedi. CHP İzmir eski Milletvekili Erdal Aksünger de, “Kimse Atatürk’e ‘Atatürk diyemem’ sözüne cüret edemez. Bunu diyecek kişinin de CHP’de işi yok. Atatürk asla siyaset malzemesi yapılamaz” dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına toplumun her kesiminden tepki yağdı:

● AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Atatürk’ten rahatsız olan bir CHP il başkanı..

Özgür Özel’den ses yok. AK Parti İl Başkanı aynı şeyi söylese Meclis’in önünde ağzından tükürük saça saça bağırır çağırırdı.

● AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Şu anki CHP ile Atatürk’ün kurduğu parti arasında sadece isim benzerliği kaldı. Atatürk’ün CHP’si bugün adeta işgal altında.

● Çetin Kılıç: Canan Kaftancıoğlu bir projedir aynen Kemal Kılıçdaroğlu gibi…

● Yunus Macit: Kendisi Kılıçdaroğlu’nun söylemek isteyip diyemediklerinin tercümanıdır.

● Tatar71: CHP Atatürk’ün kurduğu partiyse Mustafa Kemal’e Atatürk diyemeyen Canan Kaftancıoğlu hangi partinin İstanbul İl Başkanı?

● Erdoğan Erpik: Oynadığınız tiyatroyu hep beraber izliyoruz. CHP, İyi Parti ve HDP ile baş roldesiniz.

Kaftancıoğlu da kirli oyununuza renk kattı.

● Halil Beyazçiçek: Özgür Özel, bırak Kaftancıoğlu’nu partiden ihraç etmeyi, o Özel’i ihraç eder diye korkuyor.

● Zeki Bahçe: Atatürk’ü sevmiyorsan onun kurtardığı(!) ülkede yaşayamazsın diyenlere soruyorum? Atatürk diyemeyen Kaftancıoğlu Atatürk’ün kurduğu partide nasıl il başkanı oluyor?

● Abdurrahman Uzun: Neden şaşırıyorsunuz ki? Bu değil miydi PKK elebaşı Sakine Cansız’ı savunan, MLKP’nin kurucusu Hasan Ocak için komutan diyen. CHP son yıllarda terörist sevicilerle yola girdi.

● Yazar Nihat Genç: Kaftancıoğlu “Atatürk” demeyi tercih etmiyormuş, zavallıların derdine bakın. Siz ve “Yeni CHP”li şebeke Atatürk ismini ağzına hiç almazsa daha hayırlı olur.

● Medya adamı: DHKP-C PKK yanlısı ekip CHP’yi Atatürkçülerin elinden aldı ve Apo’nun partisi yaptı, Atatürkçüler de buna sessiz kaldı şimdi boşu boşuna kızıyorlar.

● Prof. Dr. Ümit Kocasakal: Kaftancıoğlu, hiç debelenmeyin! Atatürk sizin genetiğinizde yok. Gerçek, “Askeri” olmaktan rahatsızlık duyup, bunu örtbas için “yoldaşlık” uydurmanızdan belli.



ÜMİT KAFTANCIOĞLU’NUN GELİNİ

1972 Ordu doğumlu olan Canan Kaftancıoğlu, 1995’te İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çapa’nın ardından eşi Ali Nakif Kaftancıoğlu ile tanışacağı Sivas Su Şehri Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. Kaftancıoğlu’nun eşi, 1980’de öldürülen sol görüşlü yazar ve radyo programcısı Ümit Kaftancıoğlu’nun oğlu. 2010’da Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına gelmesiyle aktif siyasete giren Kaftancıoğlu, partide Oğuz Kaan Salıcı’nın başını çektiği 10 Aralıkçılar arasında yer alıyor.

Erhan GÜLENÇ

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2020/09/15/tanisaydi-o-da-seni-sevmezdi